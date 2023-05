Cuneo fiscale, Leo: "Governo intenzionato a renderlo strutturale"

(Teleborsa) -per un periodo che va oltre gli ultimi cinque mesi del 2023. Lo ha assicurato il viceministro all'Economia, in una intervista al Corriere della Sera.del governo - ha detto -introdotto dal decreto legge del 1° maggio, che ammonta aper leeuro lordi annui, cumulandolo con i precedenti tagli del cuneo, mentre per le retribuzioni da 25mila a 35mila euro il taglio è di sei punti e sarà un po' meno di 100 euro, che rappresenta "l'aumento massimo"."Nei prossimi giorni potremo fare degli esempi più precisi", ha detto il viceministro spiegando cheè andato a beneficio del potere d'acquisto delle famiglie, di fronte ad un'inflazione eccessivamente alta, ma, visto l'elevato livello del prelievo fiscale-contributivo sui lavoratori. Per questo la volontà è certamente quella di stabilizzare il beneficio"."Non è possibile pensare di togliere il prossimo anno quel che si è deciso di dare ora. - ha sottolineato Leo - Tuttavia, lo si dovrà fare avendo ben chiaro che ci sono compatibilità finanziarie da rispettare che saranno più chiare in autunno con la Nota di aggiornamento del Def".Il viceministro ha confermato che,, il taglio del cuneo, ma le due misure potrebbero anche coesistere, anche se "occorre una", compatibilmente con la crescita del PIL che poytrebbe anche spingersi all'1,8%, ben oltre le previsioni del DEF all'1%.Leo ha ribadito che, suicosì come su dvarie; "- si contano oggi 226 crediti di imposta che cubano 36 miliardi - e quindi "c'è un urgente".Leo ha anticipato che," e lasarà assimilata a un "reddito aggiuntivo", venendoNovità anche per gli autonomi, grazie all'e per le associazioni professionali.Oltre al taglio fiscale - ha concluso Leo - ci saranno anche delle importanti