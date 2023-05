Eni: contratti con Gazprom ancora in vigore, riduzioni flussi oggetto di contenzioso

Eni

(Teleborsa) - Lanel 2022 è stata pari a circa 17 miliardi di metri cubi, di cui circa 11 miliardi di metri cubi destinati all'Italia e circa 6 miliardi di metri cubi destinati alla Turchia attraverso il gasdotto Bluestream. Lo si legge nelle risposte agli azionisti del Cane a sei zampe, in vista dell'assemblea in programma il 10 maggio 2023.Inoltre, Eni ha affermato dinel corso del 2022.A una domanda sul fatto che Eni abbia in essere degli accordi di lungo termine con Gazprom export per l'importazione di gas dalla Russia verso l'Italia, ha risposto: "I contratti con Gazprom export sono ancora in vigore, anche se a partire dal giugno 2022 Gazprom export ha iniziato ad applicare riduzioni di consegna. Lecoperto da riservatezza, quindi non possiamo fornire ulteriori informazioni".