Ita Airways, vicina la chiusura della trattativa con Lufthansa

Lufthansa

(Teleborsa) -la firma dell'accordo per la, che subentrerà al Tesoro nel capitale della compagnia aerea nata dalle ceneri di Lufthansa. Le trattative sino in fase avanzatissima e, d'altronde,, dopo un prolungamento rispetto alla data originaria che cadeva il 24 aprile, subito prima della festività della Liberazione.Che i tempi fossero maturi si era capito già la scorsa settimana, quando la compagnia tedesca aveva pubblicato, in vista dell'assemblea annuale che si terrà domani 9 maggio a Monaco. In quell'occasione il manager aveva dipinto ITA come una società, ed aveva confermato che i colloqui con il governo italiano sono "sulla buona strada""Con questo passo vogliamo rafforzare la nostra presenza in Europa. E guadagnare un altro mercato di grande attrattività per il nostro gruppo", aveva spiegato Spohr, sottolineando che "l'Italia è la terza economia più grande dell'UE ed anche il terzo principale mercato per la compagnia aerea", otre che "il più grande mercato estero dopo gli Stati Uniti" per la compagnia tedesca., un gruppo internazionale di non poco rilievo, che conta anche Air Dolomiti, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International, Lufthansa Regional, Lufthansa CityLine, Edelweiss Air, Eurowings e Lufthansa Cargo.si concentra, l'unico elemento di trattativa pe un'operazione che, nella sua struttura portante, era già definita da tempo.