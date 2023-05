Nel 2022 nel mondo immatricolate 79,4 milioni di auto (-2%), Toyota regina del mercato

(Teleborsa) - Nel 2022 nel mondo sono state immatricolate, il 2% in meno rispetto quelle del 2021 quanto hanno raggiunto quota 80,7 milioni. Sono i numeri raccolti dalla l'istituto britannico JATO Dynamics. In positivo diversicome India, Medio Oriente, Sud Est Asiatico e Africa che hanno rappresentato 24% dei volumi globali, compensando i cali registrati inaree che insieme rappresentano il 69% delle vendute globali.Il volume delledi(BEV) nel 2022 è aumentato del 66% per complessive 7,37 milioni di unità che rappresenta un aumento anno su anno di 2,9 milioni di unità. Il risultato ha, poi, superato l’aumento di 2,4 milioni di unità che era stato registrato tra il 2020 e il 2021. L’anno scorso, la quota di mercato globale dei BEV è passata dal 5,5% nel 2021 al 9,3% del 2022. A livello di diverse aree regionali, solosi sono assicurate una quota di mercato di elettriche a due cifre: il 15,6% la Cina il 12,2% il Vecchio Continente.Laè il Paese in cui i veicoli a batteria hanno raggiunto la quota di mercato più grande (71%) mentre lasi conferma invece come il più grande mercato mondiale in termini di volume, rappresentando il 53% delle vendite globali, un margine significativo in più rispetto alla quota del paese delle vendite globali complessive di veicoli leggeri al 32%.Per quel che riguarda invece le case automobilistiche èil marchio più venduto al mondo, rappresentando 13 nuovi veicoli su 100 acquistati. Il produttore giapponese ha aumentato la sua quota di mercato globale di 0,3 punti percentuali grazie ai risultati in Cina, il più grande mercato davanti a Stati Uniti e Giappone. Secondo posto permentre il grupposi è classificato al terzo posto grazie alla sua forte posizione di mercato in Corea, India, Nord America ed Europa. Al quarto postoche ha registrato un volume di 5,8 milioni di unità, in calo del 10% per le vendite ridotte del 14% per dei problemi di approvvigionamento.