Vola l'indice delle società High Tech italiane (+2,49%)

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell', che mostra un timido +0,4%, e chiude a quota 841.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 3.471,2 punti, dopo un inizio di giornata a quota 140.358,2.Tra le azioni del, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,86%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,74%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,21%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,19%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,92%.