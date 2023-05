Avio sale dopo i conti. Focus su costi energia e ritorno al volo di Vega C

Avio

Equita

Intesa Sanpaolo

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, che ieri sera ha comunicato , chiuso con ricavi in calo a 59,8 milioni di euro e un EBITDA in miglioramento a 1,3 milioni di euro.Gli analisti diparlano di un trimestre "sostanzialmente allineato alle attese tranne", spiegata da unadi alcuni ordini rispetto alle previsioni precedenti. Il portafoglio ordini ha raggiunto il record di 1.266,1 milioni di euro. In merito all'EBITDA, viene segnalato che il miglioramento della performance è imputabile alla riduzione del costo dell'energia e dall'attività di sviluppo delle tecnologie a metano.Giudizi simili da, la quale sottolinea che i risultati annunciati supportano le attuali previsioni e la guidance aziendale. Inoltre, segnalano che l'eventualeal livello attuale (che è inferiore alla media di 55 euro/Mwh preventivata nella guidance dell'azienda) e ilpotrebbero essere "fattori vantaggiosi per il titolo".Tuttavia, ilprincipale resta il. La società di Colleferro ha detto che la data del prossimo lancio di Vega è confermata per agosto, mentre il ritorno al volo di Vega C è previsto entro la fine del 2023.Buona la performance di, che si attesta a 9,55 euro per azione, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,69 e successiva a 10. Supporto a 9,38.