Borsa di New York debole in attesa dei prezzi al consumo

(Teleborsa) -, con ilche si ferma a 33.562 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.119 punti. In lieve ribasso il(-0,68%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,52%). Gli investitori sono, che saranno utili per capire se la Federal Reserve deciderà effettivamente di prendersi una pausa nei rialzi dei tassi, come lasciato intendere nell'ultima riunione.Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei(-0,93%),(-0,86%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,34%),(+1,66%),(+0,92%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,18%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,02%.Tra i(+2,42%),(+2,26%),(+1,97%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,73%.In apnea, che arretra del 9,31%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,00%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5%; preced. 5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,1 Mln barili; preced. -1,28 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 242K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%).