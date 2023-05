Digital Value passa su Euronext Milan. Rossi: rafforziamo credibilità e attrattività

Digital Value

(Teleborsa) -, società attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, è. L'uplisting sul mercato principale di Piazza Affari è arrivato dopo quattro anni di permanenza su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Digital Value rappresenta lasu Euronext Milan e porta a 222 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Milan. Digital Value rappresenta ladi mercato dall'attuale Euronext Growth Milan a Euronext Milan.La società era sbarcata su AIM Italia nel novembre 2018 attraverso la formula innovativa "ELITE", in partnership con ladi Simone Strocchi."È un onore poter celebrare oggi il passaggio di Digital Value al mercato regolamentato Euronext Milan di Borsa Italiana - ha commentato l'- A soli pochi anni dalla nascita di Digital Value, l'ingresso al listino principale, con i suoi requisiti più stringenti di governance e trasparenza, ci consentirà dinazionali e internazionali oltre che died attrattività sul mercato"."Passione e determinazione ci hanno guidato in questi anni e ci aiuteranno ancor di più nel futuro, nella nostra missione di contribuire ad accelerare la diffusione dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale in Italia - ha aggiunto il manager - La quotazione delle nostre azioni al mercato principale di Borsa rappresenta unper il quale ringraziamo dipendenti, clienti, partner e investitori che con il loro prezioso e costante contributo hanno sostenuto e reso realizzabile il nostro progetto".Digital Value fa anche parte del, che raggruppa le società Tech ad alta crescita quotate su