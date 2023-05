Eni, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto CdA

Eni

(Teleborsa) - L'diha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2022, l'attribuzione dell'di 5,403 miliardi alla riserva disponibile e la distribuzione di unannuale 2023 di 0,94 euro per azione.I soci hanno determinato in 9 del numero degli amministratori eper la durata di tre esercizi nelle persone di: Giuseppe Zafarana, Presidente (indipendente); Claudio Descalzi, Consigliere (1);Elisa Baroncini, Consigliere (indipendente); Massimo Belcredi, Consigliere (indipendente); Roberto Ciciani, Consigliere; Carolyn Adele Dittmeier, Consigliere (indipendente); Federica Seganti, Consigliere (indipendente); Cristina Sgubin, Consigliere (indipendente); Raphael Louis L. Vermeir, Consigliere (indipendente).Inoltre, è stato: nominato il Collegio Sindacale; approvato ildi Lungo Termine 2023-2025; approvata la politica in materia di2023-2026; autorizzato il CdA all'acquisto e alla disposizione di; l'eventuale utilizzo delle riserve disponibili a titolo e in luogo del dividendo 2023; l'eventuale utilizzo della riserva ex lege n. 342/2000 a titolo e in luogo del dividendo 2023; l'annullamento azioni proprie già in portafoglio; l'autorizzazione al CdA per l'annullamento azioni proprie che saranno acquistate nell’ambito del nuovo piano di buyback con la finalità di remunerare gli azionisti.In particolare, il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 337.000.000 azioni ordinarie per un, di cui: fino a massimo n. 275.000.000 azioni per l'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti; fino a massimo 62.000.000 azioni per la costituzione del cosiddetto magazzino titoli.