e-Novia, soci approvano delega al CdA per l'emissione di un POC da 2,06 milioni di euro

e-Novia

(Teleborsa) - L'di, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato l'attribuzione al CdA della delega ad emettere, in una o più tranche,in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione. Si tratta delladi rilancio.