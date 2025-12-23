Milano 10:03
44.580 -0,03%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 10:03
9.876 +0,10%
Francoforte 10:03
24.299 +0,06%

e-Novia, soci approvano delega al CdA per l'emissione di un POC da 2,06 milioni di euro

Finanza
e-Novia, soci approvano delega al CdA per l'emissione di un POC da 2,06 milioni di euro
(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di e-Novia, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato l'attribuzione al CdA della delega ad emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di 2.060.000 euro, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione. Si tratta della terza manovra finanziaria a sostegno del piano di rilancio.

(Foto: © rawpixel)
Condividi
```