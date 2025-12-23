e-Novia, soci approvano delega al CdA per l'emissione di un POC da 2,06 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di e-Novia
, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato l'attribuzione al CdA della delega ad emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende
in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di 2.060.000 euro
, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione. Si tratta della terza manovra finanziaria a sostegno del piano
di rilancio.(Foto: © rawpixel)