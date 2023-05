i-RFK e club deal di investitori acquistano 65% di Audio Technologies

i-RFK

Banco BPM

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Access di Parigi, e un club deal di investitori privati hanno, società attiva nel settore dei dispositivi medici e dei biomateriali a elevato contenuto di innovazione.Nel 2022, la società ha registrato undi circa 4 milioni di euro con undi circa il 35%. A seguito dell'operazione di acquisizione, la società sarà guidata da Vittorio Beoni e da Piero D'Agri, manager ed industry expert di i-RFK con esperienza decennale nel settore.L'acquisizione è stata in parteda, in qualità di Banca Agente per la strutturazione dell’acquisition financing.ha originato e assistito l'operazione, in qualità di financial advisor Buy Side. Gli aspetti legali per i-RFK sono stati curati dallo Studio Grimaldi Alliance, mentre la parte venditrice è stata assistita dallo Studio Nobili RTZ Legal.