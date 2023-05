Aquafil, ricavi e redditività in calo nel primo trimestre

Aquafil

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha chiuso ildel 2023 conpari a 166,8 milioni di euro (-2,5% rispetto al medesimo periodo 2022),pari a 21,6 milioni (-13,1%) epari a 3,3 milioni (-63,9%)."Il primo trimestre, appena concluso, ha sostanzialmente confermato in termini di marginalità le nostre previsioni su questa prima parte dell’esercizio 2023 - ha commentato l'- Questo risultato è stato determinato dalle differenti dinamiche delle principali aree geografiche in cui il gruppo è presente oltre che dal valore unitario dei magazzini di materia prima"."Confermiamo che il 2023 resta ancora in ogni caso, fortemente caratterizzato da, soprattutto per l'andamento dei mercati finali in EMEA che consentono una visibilità estremamente limitata", ha aggiunto.Il rapportoè pari a x2,773 al 31 marzo 2023, rispetto al x2,687 del 31 dicembre 2022.