Caro affitti, CdM sblocca 660 milioni per aumentare posti letto delle università

(Teleborsa) -in tutta Italia si arriva ad una. Il CdM ha infatti autorizzato, su proposta del Ministro Raffaele Fitto, un emendamento, riguardante le, dopo che la Commissione europea ieri ne ha escluso la natura di aiuto di Stato., destinate all'acquisizione dellapresso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. "Garantiamo al momento per l'assegnazione di ulteriori 7.500 posti letto. Abbiamo 40mila posti letto", ha detto il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini,L'emendamento approvato oggi a Palazzo Chigi consente coì di, per la mancanza di posti letto da assegnare aglie per il continuodegli alloggi privati. La protesta, da un gesto simbolico di una studentessa universitaria, Ilaria Lamera, che aveva piantato una tenda nel giardino antistante al Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci.La protesta era ben presto: da Milano e Roma a Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Firenze e Bari. Tende sono comparse anche dinanzi alla sede del Ministero dell'Università e della Ricerca a Roma."Abbiamo chiesto unaffinché vengano messi", ha assicurato il Ministro Bernini, ammettendo che "c'è un problema nel trovare immobili disponibili in provincia"."Ho chiesto la collaborazione a partire dal demanio, i Comuni e i sindaci delle aree metropolitane", ha sottolineato la titolare dell'Università, ricordando che il governo in pochi mesi ha già stanziato 400 milioni per gli alloggi studenteschi e 500 milioni per le borse di studio, impegnando quasi 1 miliardo in Legge di bilancio. C'è poi da attingere ai fondi del PNRR.