ENAC, nel 2022 traffico aereo in decisa ripresa: oltre 164 milioni passeggeri

“La crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 – commenta il Presidente Enac– fortunatamente è alle spalle per quel che riguarda il nostro settore.non appena le condizioni sanitarie e sociali ce lo hanno permesso. Con la stessa velocità, che è una caratteristica prioritaria dell’aviazione civile, l’innovazione tecnologica ci sta portando verso una mobilità aerea del tutto nuova, sostenibile e intermodale”.Nel 2022su rotte nazionali e internazionali, segnando un incremento del +104% rispetto al 2021. Il traffico nazionale, con i suoi 64,5 milioni di passeggeri, ha registrato un incremento del +53% rispetto al 2021, mentre il traffico internazionale, con 99,9 milioni di passeggeri, è cresciuto del +160,8% rispetto al medesimo anno. Si evince, pertanto, come sia stato il traffico internazionale a registrare il maggiore incremento rispetto al 2021, anche grazie alla progressiva eliminazione delle misure restrittive a partire dal secondo semestre del 2021.del traffico passeggeri totale. In merito ai vettori, invece, la graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair con 45,7 milioni di passeggeri.La ripartizione dei voli tra le tipologie di vettoriper le compagnie tradizionali, con una quota del 34%, e circa 109 milioni per quelle del segmento low cost, quota del 66% sul totale. L’analisi del traffico 2022 relativo ai servizi aerei di linea e charter non può prescindere, inoltre, dal confronto con il periodo pre-Covid. Nello specifico, confrontando i dati del 2022con i dati del 2019, si continua a evidenziare uno scostamento negativo, sebbene molto più contenuto rispetto al 2021 e al 2020: sia i movimenti che i passeggeri registrano un gap del -14% circa, mentre il cargo cresce del +1,4%.movimenti complessivi del 2022, con un aumento delha registrato oltre 1 milione di tonnellate movimentate, con una crescita del +2% rispetto al 2021. Lo scalo di Milano Malpensa, con circa 721.822 tonnellate movimentate (-3,4% rispetto al 2021) e una quota di mercato del 67%, conferma il proprio primato in tale settore di attività. In generale, il cargo continua a essere il segmento del trasporto aereo che meno ha risentitodella crisi pandemica,