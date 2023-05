Somec, ricavi salgono del 40% in 1° trim trainati da divisione Mestieri

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha registratopari a 90,8 milioni di euro nel, in crescita del 40% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio 2022. La crescita a perimetro costante è stata pari al 29,7%, rivelandosi particolarmente forte alla luce dello sviluppo organico di tutte e tre le divisioni.I ricavi dellasi sono attestati a 20,6 milioni di euro, registrando l'incremento più robusto pari al +65,1%, sospinti sia dalle acquisizioni che dalle nuove commesse."La traiettoria di Somec si conferma positiva anche in questa prima parte dell'anno, con una performance robusta che ha caratterizzato i ricavi di tutte le divisioni del gruppo - ha affermato il- Spiccano in particolare i risultati di Mestieri, sospinti dalle acquisizioni realizzate"."I dati trimestrali, chein assoluto come segno di trasparenza e attenzione al mercato, ci consentono di guardare con ottimismo ai mesi che abbiamo di fronte, anche grazie alla visibilità garantita dalle commesse in essere", ha aggiunto.