Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

(Teleborsa) -, che terminano gli scambi sulla parità., protagonista di una sessione in rosso, zavorrata dal peso maggiore del settore bancario sui suoi indici e dalla performance negativa di grandi titoli comeed. Inoltre, molte società sono interessate dai dati: spiccano i rialzi di, e i ribassi diPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 71,78 dollari per barile, in calo dell'1,08%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,05% a quota +189 punti base, mentre ilsi attesta al 4,11%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,28%.Il listino milanese termina la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,61%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.233 punti. Sulla parità il(+0,15%); poco sopra la parità il(+0,25%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,27%. Buona performance per, che cresce del 3,04%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,08%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,80%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -6,02%. Scende, con un ribasso del 3,85%. Crolla, con una flessione del 3,83%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,75%.del FTSE MidCap,(+2,65%),(+2,63%),(+2,40%) e(+1,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -3,99%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,65%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,93%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,93%.