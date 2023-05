Wall Street a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, nel giorno del dato sull'inflazione che ha rallentato ad aprile, alimentando l'ottimismo per una pausa della Fed nei rialzi dei tassi il mese prossimo.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a -0,09%, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.138 punti. Positivo il(+1,11%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,61%).t nRisultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,69%),(+1,22%) e(+0,94%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,15%) e(-0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,82%),(+1,73%),(+1,04%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,28%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,27%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+8,05%),(+7,84%),(+6,13%) e(+4,10%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,92%.Scende, con un ribasso del 3,83%.scende del 2,76%.Calo deciso per, che segna un -2,2%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 242K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63 punti; preced. 63,5 punti).