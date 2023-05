Alerion, ricavi 1° trim a 73,5 milioni. Lavora a nuovo piano industriale

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha registratopari a 73,5 milioni di euro nel, in aumento di circa il 6,7% rispetto ai 68,9 milioni di euro del primo trimestre 2022, risentendo positivamente della crescita della produzione elettrica e della plusvalenza realizzata per l'operazione di cessione della partecipata Andromeda Wind, pari a circa 14 milioni di euro. I ricavi sono stati altresì influenzati negativamente dalla decisa riduzione dei prezzi di vendita dell'energia.L'del primo trimestre 2023 è pari a 62,7 milioni di euro, rispetto a 61,9 milioni di euro dell'analogo periodo del 2022. L'al 31 marzo 2023 è pari a 375,6 milioni di euro, in diminuzione di circa 9,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022 (pari a 385,5 milioni di euro) per l'apporto dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa nel corso del primo trimestre 2023, al netto della spesa per investimenti effettuata nel periodo.Alerion ha deciso di avviare la predisposizione di unper il prossimo quinquennio. Prevede che le linee guida del nuovo Piano Industriale verranno comunicate entro la data di approvazione della prossima Relazione Semestrale 2023.