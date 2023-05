Carta d’Identità Elettronica: da oggi più semplice e veloce, le novità

(Teleborsa) - Da oggi,tutti i cittadini in possesso della CIE potranno, infatti, accedere ai servizi digitali dellaDopo una fase di sperimentazione con alcune amministrazioni - si legge nella nota - ora per l’accesso ai servizi digitali abilitati, si potrà scegliere se continuare ad utilizzare laLa Carta di Identità Elettronica, il documento d’identità emesso daè già nelle mani di oltre 35 milioni di italiani e consente la verifica dell’identità sia fisica che digitale del titolare. La CIE può essere rilasciata fin dalla nascita e viene utilizzata da una platea di utenti molto ampia:La CIE permette di firmare un documento digitale attraverso una firma elettronica avanzata sia in ambito pubblico che privato; i cittadini che hanno comunicato in fase di rilascio della CIE l’email o il cellulare e avessero smarrito il PUK possono recuperarlo in modo sempliceInfine, conclude la nota, "è possibile attivare