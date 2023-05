Eventi e scadenze del 12 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Martedì 09/05/2023

Mercoledì 10/05/2023

Giovedì 11/05/2023

Venerdì 12/05/2023

(Teleborsa) -- Si svolge al distretto MIND - Milano Innovation District, il Festival in cui "il futuro è protagonista", organizzato da Lendlease, in collaborazione con Arexpo. Una settimana dedicata all'innovazione con un palinsesto di oltre 100 eventi, suddivisi per filoni tematici: come fare sistema in Italia, le città sostenibili, il futuro della Salute, le success stories di MIND, le nuove frontiere della formazione- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Festival indipendente che crede che il grande cinema debba avere un impatto importante sulla società. Oltre 30 film e documentari sulle cause sociali e ambientali più discusse e urgenti del momento e un concorso per giovani registi da tutto il mondo. Il Riviera International Film Festival si svolge alla Baia del Silenzio a Sestri Levante- La 28esima edizione di RESTAURO si svolge a Ferrara, in collaborazione con MAECI e ICE AGENZIA. Punto di riferimento a livello mondiale nell'ambito dei beni culturali e luogo d'incontro di aziende, istituzioni e mondo della ricerca. Focus su digitalizzazione dei beni culturali, sicurezza sismica degli edifici storici, transizione ecologica, formazione dei restauratori e ruolo strategico del patrimonio culturale- Il Presidente Mattarella andrà a Oslo per la visita di Stato nel Regno di Norvegia- Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G7 a Niigata, in Giappone. Il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Paolo Gentiloni parteciperanno al vertice- Importante appuntamento dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. Interverranno personalità di alto profilo appartenenti al mondo politico, economico, delle imprese e della società civile. Tra i partecipanti, ci saranno il Santo Padre Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, i Ministri Valditara, Roccella, Giorgetti e Urso, Tajani e Salvini, i presidenti di TIM e Danone e l'AD di CDP. L'evento si svolge a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione- In occasione del Centenario dell'Aeronautica Militare, l'evento rappresenta un'occasione per condividere ed affrontare temi sul potere aerospaziale insieme ai più stimati professionisti di settore nel panorama internazionale. "La terza dimensione oltre il 2023: rimodellando lo spazio e il tempo. 100 anni di rilevanza dirompente e senza confini del Potere Aerospaziale" si svolge a Roma presso La Nuvola. Interverranno Heidi SHYU (Sottosegretario alla Difesa per la Ricerca e l'Ingegneria USA) e Benedetto Vigna (CEO FERRARI)- Danimarca e Bulgaria- DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Islanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Croazia e Lituania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Unione Europea e Lussemburgo - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich meeting- Regolamento BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2022- CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al 31 marzo 2023 con Matteo Liberali (CEO ), Eligio Macchi (CFO ) e Michele Garulli (IRM) - CDA: Presentazione risultati al 31.03.2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive