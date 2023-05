G7 Nigata, Italia-UK: bilaterale Giorgetti - Hunt

(Teleborsa) - Il ministro dell'economia- in occasione del G7 - il cancelliere dello Scacchiere Uk,Il cordiale incontro è stato occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia e fare il punto sulle rispettive economie e confrontarsi sulla situazione geopolitica. “ha detto Giorgetti –Tra gli altri argomenti, i due ministri hanno parlato anche della prossimaGiorgetti ha incontrato anche il ministro delle finanze della Corea del Sud, Choo Kyung-yo: il colloquio - che si è svolto in un clima amichevole - è stato occasione per allargare l'orizzonte dei confronti sul piano economico e internazionaleNelle scorse ore, il titolare del Tesoro aveva incontrato il presidente dell'EurogruppoNel corso del colloquio - fa sapere una nota del Mef -, intenso e costruttivo, il Mes e la nuova governance europea sono stati i temi principali discussi.Giorgetti, prosegue la nota, ha rinnovato lase introdotto in una cornice di modifiche già avanzate dall'Italia, in primis l'esclusione temporanea di alcune spese per gli investimenti in particolare in ambito digitale e per la transizione green, compresi quelli del PNRR.