Richemont, vendite record nell'esercizio al 31 marzo 2023 con ripresa Cina

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha chiuso l'conin aumento del 19% a tassi di cambio effettivi e del 14% a tassi di cambio costanti alla quotadi 19.953 milioni di euro.A cambi correnti, le vendite insono cresciute del 6%, beneficiando in parte deldelle vendite in Cina continentale, Hong Kong e Macao nell'ultimo trimestre dell'esercizio, a seguito dell'eliminazione delle restrizioni di viaggio e sanitarie.Ilè migliorato di 280 punti base al 25,2% delle vendite. L'è aumentato del 60% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 3.911 milioni di euro. Laè stata pari a 3.610 milioni di euro, che rappresenta il risultato operativo di YNAP e l'onere non monetario di 3,4 miliardi di euro sul trasferimento delle attività nette di YNAP a "possedute per la vendita" al 31 marzo 2023. Conseguentemente, l'si attesta a 301 milioni di euro.Sulla base della forte performance dell'anno, della significativa generazione di cash flow e di una solida posizione di cassa netta di 6,5 miliardi alla fine di marzo 2023, il consiglio propone di pagare undi 2,50 franchi svizzeri per azione 1 A (e CHF 0,25 per azioni "B"), indell'11% rispetto all'anno precedente, nonché undi CHF 1.00 per azione "A" (e CHF 0.10 per azioni "B"), previa approvazione degli azionisti all'assemblea generale il 6 settembre 2023.