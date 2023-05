Sace insieme a Credem per supportare i piani d’investimento di MM a Milano

CREDEM

(Teleborsa) -supportano, società multiservizi partecipata dalleader nella gestione del(Erp, scuole, impianti sportivi) e quintoin Italia per volumi trattati. Più in dettaglio, CREDEM ha erogato un finanziamento diassistito dallalo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese impattate dal conflitto russo-ucraino, con l’obiettivo di supportare la crescita dell’azienda milanese e accelerare il piano di investimento aziendale.MM Spa nasce nel 1955 con l’obiettivo di progettare e partecipare alladellementre negli anni successivi ha assunto diversi incarichi e, tra gli altri, quello per la gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Milano e successivamente per la gestione del patrimonio di(ERP) di proprietà del Comune di Milano. Particolarmente attenta agli impatti ambientali e alla customer social responsibility, l’azienda milanese valuta la propria operatività in relazione alla sostenibilità sociale e green per garantire un pieno equilibrio tra gli obiettivi economici, ambientali e sociali.“Mai come in questi anni le aziende pubbliche hanno bisogno del supporto di realtà come SACE e CREDEM - ha sottolineatoAmministratore Delegato di MM Spa – per gli investimenti fondamentali ad accelerare la crescita verso l’erogazione di servizi di sempre maggior qualità, efficienza e sostenibilità”.“Noi di SACE siamo orgogliosi di aver affiancato una realtà storica, tra le più importanti e diversificate società a livello nazionale, eccellenza italiana e modello di innovazione per Imprese e Pubbliche Amministrazioni, con una crescente presenza internazionale, in grado di fornire soluzioni su misura nella progettazione e riqualificazione degli ecosistemi urbani, con cui abbiamo già avuto l’opportunità di collaborare e accompagnare in occasione di eventi di Business Matching dedicati con importanti player internazionali delle infrastrutture”, ha dichiaratoRegional Director Nord Ovest di SACE. “Come SACE confermiamo il nostro impegno, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, a supportare le imprese italiane nei loro percorsi di crescita sostenibili, promuovendo e accelerando i processi di investimento e sviluppo in Italia e nel mondo, favorendo la creazione di valore per il territorio e il Paese.”“Questa operazione di finanziamento”, ha dichiaratoResponsabile Direzione Marketing Strategico e Pianificazione di Credem, “conferma il nostro impegno a sostenere le imprese italiane che investono per ridurre il loro impatto ambientale e che contribuiscono allo sviluppo verde e digitale del Paese, come MM Spa, realtà d’eccellenza del panorama nazionale. Con questo obiettivo,” ha aggiunto Giglioli, “abbiamo creato, in partnership con SACE, un nuovo finanziamento con cui accompagnare le imprese nella transizione ecologica ed energetica, anche nell’ambito delle opportunità offerte dal PNRR.”