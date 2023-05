Saras, Union Holdings aumenta quota dal 5,2% al 12,46%

Saras

(Teleborsa) -ha ricevuto in data odierna una comunicazione da parte di Farringford Foundation in merito al superamento della soglia di partecipazione rilevante del 10% da parte della società indirettamente controllata Urion Holdings (Malta) Limited.Pertanto, la quota di partecipazione di Urion Holdings (Malta) Limited in Saras - precedentemente pari al 5,226% - è oggi pari al 12,46%.Farringford Foundation è la controllante, attraverso la holding olandese Trafigura Beheer, del gruppo Trafigura, multinazionale operativa nel commodity trading.