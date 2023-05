SocGen, utile in aumento nel 1° trim grazie a trading bond e valute

Societe Generale

(Teleborsa) -, tra le più grandi banche francesi, ha chiuso ilcon unin aumento del 5,7% a 868 milioni di euro, superando le attese degli analisti. L'utile netto sottostante è pari a 1,5 miliardi di euro.sono scesi del 5,3% a 6,67 miliardi di euro, con il business che è stato trainato dalla forte crescita dei ricavi in Boursorama, ALD e International Retail Banking e dal solido slancio di Global Banking e Investor Solutions, mentre il Retail Banking francese risente temporaneamente della riduzione del margine di interesse netto.In un contesto favorevole di aumento delladei tassi di interesse e delle valute, la divisioneha segnato il miglior trimestre dal primo trimestre del 2012, registrando ricavi per 890 milioni di euro, con un aumento del 16% rispetto al primo trimestre del 2022.La banca ha registrato un bassoa 13 punti base nel primo trimestre, con insolvenze limitate e uno stock stabile di accantonamenti per crediti in bonis pari a 3,8 miliardi di euro a fine marzo."In un contesto economico e finanziario persistentemente incerto e complesso, Societe Generale ha messo a segno anche questo trimestre solide performance commerciali e risultati che confermano la qualità delle franchigie del gruppo e si basano su solidi costi e gestione del rischio - ha commentato il- La, capitale, liquidità e qualità del portafoglio crediti".