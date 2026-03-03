Societe Generale scambia in rosso a Parigi

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la big bank francese
, che esibisce una perdita secca del 5,70% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Societe Generale
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 68,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 65,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)