Milano 10:53
44.594 -3,64%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:53
10.521 -2,40%
Francoforte 10:53
23.826 -3,30%

Societe Generale scambia in rosso a Parigi

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la big bank francese, che esibisce una perdita secca del 5,70% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Societe Generale è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 68,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 65,35.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
