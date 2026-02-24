Parigi: in calo Societe Generale

big bank francese

CAC40

Societe Generale

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 75,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)