Milano 11:07
46.579 -0,26%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:07
10.669 -0,15%
Francoforte 11:07
24.961 -0,12%

Parigi: in calo Societe Generale

(Teleborsa) - Composto ribasso per la big bank francese, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Societe Generale rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, l'Istituto di credito francese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 73,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 75,41.

