Parigi: andamento rialzista per Societe Generale

big bank francese

Societe Generale

CAC40

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,92%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 67,49 Euro. Prima resistenza a 68,37. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)