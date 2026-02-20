Parigi: risultato positivo per Societe Generale

big bank francese

CAC40

Societe Generale

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 74,26 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 72,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 75,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)