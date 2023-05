UK, il calo il deficit della bilancia commerciale a marzo

(Teleborsa) - Ilevidenzia a marzo 2023 undi 16,36 miliardi di sterline, in leggero calo rispetto al passivo di 16,64 miliardi di febbraio. Il dato risulta anche migliore delle stime degli analisti che erano per un disavanzo in salita fino a 17,50 miliardi.Il deficit trimestrale delsi è ridotto di 8,9 miliardi di sterline a 55 miliardi di sterline nel primo trimestre 2023, mentre il surplus delè aumentato di 1,3 miliardi di sterline a 39,8 miliardi di sterline.Queste modifiche alle bilance commerciali trimestrali sono principalmente dovute a cali di 3,8 miliardi di sterline nelle importazioni die mezzi di trasporto, 3,3 miliardi di sterline nelle importazioni die 2 miliardi di sterline nelle importazioni di altri