Debole Wall Street. Sale speranza accordo su tetto debito

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso la borsa di Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,24%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.122 punti. Senza direzione il(+0,09%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,02%).Gli investitori sperano che i democratici e i repubblicani trovino un accordo sul tetto del debito degli Stati Uniti, mentre guardano al crollo sotto la parità dell' indice manifatturiero Empire State . Sullo sfondo le banche centrali: ilha dichiarato di non prevedere tagli dei tassi almeno fino al 2023, anche in caso di recessione.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,50%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,60%),(+1,02%),(+0,97%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,64%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.Tra i(+4,20%),(+2,49%),(+2,26%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,33%.In perdita, che scende del 3,88%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso -3,7 punti; preced. 10,8 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%).