Giglio Group richiede passaggio da Euronext Star Milan a Euronext Milan

Giglio Group

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana il. Tale scelta è stata assunta in conseguenza delle conclusioni della relazione emessa dalla società di revisione BDO Italia sul progetto di bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, come già comunicato a inizio mese.Il board ritiene che la decisione della società di revisione di non esprimere il proprio giudizio sul bilancio (asserendo di non essere stata in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio) sia ", quindi, dell'incarico professionale di revisione contabile".al 31 marzo 2023 sono pari a 7,8 milioni di euro e registrano una riduzione di 3,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Una parte di questa riduzione (1,7 milioni) è imputabile al fatto che lo scorso esercizio erano inclusi anche i proventi derivanti dalla cessione del ramo Loyalty (1,3 milioni).L'è pari a -364 migliaia di euro, contro 1,2 milioni che al 31 marzo 2022, al netto della cessione del ramo Loyalty, sarebbe stato negativo per 0,1 milioni.