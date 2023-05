Italian Design Brands in Borsa il 18 maggio a 10,88 euro/azione

(Teleborsa) -(IDB), polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, ha concluso positivamente il periodo di offerta relativo all’offerta pubblica iniziale ( IPO ) finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.Sulla base del, la capitalizzazione di mercato della Società all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 293 milioni di euro.L’offerta, riservata esclusivamente ad investitori qualificati, ha addella Società di nuova emissione ad un prezzo di Offerta pari a Euro 10,88 per Azione, comprensivo di sovrapprezzo, e pertanto un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di circa Euro 70 milioni, rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. È, inoltre, prevista l’emissione di n. 275.735 Azioni della Società di nuova emissione nel contesto di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato ad alcuni azionisti/imprenditori di talune società controllate dall’Emittente che hanno assunto un impegno di sottoscrizione al Prezzo di Offerta.Con l’integrale sottoscrizione degli Aumenti di Capitale e ante esercizio della Greenshoe (come di seguito definita), le Azioni offerte sono pari a n. 6.433.823 Azioni della Società, corrispondenti al 23,89% circa del capitale sociale della Società a seguito della quotazione e degli Aumenti di Capitale.Nell’ambito dell’Offerta è prevista inoltre la concessione da parte di Investindesign S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., Amelia Pegorin e Giorgio Gobbi (collettivamente, gli “Azionisti Esistenti” o “Option Shareholders”) di un’opzione c.d. greenshoe (la “Greenshoe”) in favore di Equita SIM S.p.A., in qualità di stabilization manager (lo “Stabilization Manager”), per conto dei Joint Global Coordinators (come di seguito definiti), per l’acquisto di massime n. 965.074 Azioni, corrispondenti a circa il 15% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta. La Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan. In caso di integrale sottoscrizione degli Aumenti di Capitale e di esercizio integrale della Greenshoe, le Azioni offerte saranno pari a n. 7.398.897 Azioni della Società, corrispondenti al 27,5% circa del capitale sociale della Società a seguito della quotazione e degli Aumenti di Capitale.I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale di Mercato saranno utilizzati dalla Società, tra l’altro, per supportare l’attuazione dei propri obiettivi strategici.Sono inoltre previsti gli usuali impegni di lock-up da parte della Società e degli Azionisti Esistenti nei confronti dei Joint Global Coordinators (come di seguito definiti), efficaci per rispettivamente 360 e 180 giorni dopo l'Offerta, in linea con la prassi di mercato e soggetti alle consuete eccezioni e possibilità di rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators (come di seguito definiti).L’delle Azioni su Euronext Milan e la data di regolamento dell’Offerta sono previsti per il giornoprevio rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di Borsa Italiana., commenta: "Siamo davvero molto: in tempi difficili per il mercato delle IPO in tutto il mondo, chiudere con un book di eccellente qualità e con una forte presenza internazionale è davvero un”., aggiunge: "E non dimentichiamoci che la quotazione è davvero un importanteIDB”.Nell'ambito dell’Offerta, Citigroup ed Equita agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators”). Equita agisce inoltre in qualità di Listing Agent ai fini della quotazione.Grimaldi Studio Legale e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP hanno agito in qualità di legali della Società e Linklaters in qualità di legale dei Joint Global Coordinators.Hanno inoltre lavorato all’operazione EY, in qualità di Società di Revisione; Studio Maisto in qualità di consulente fiscale; Epyon in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili; B1 Consultant Ltd in qualità di Roadshow Coordinator.