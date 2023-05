Made in Italy, provvedimento verso il CdM: la data

(Teleborsa) - "Giovedì dovremmo portare in Consiglio dei ministri la legge quadro sul Made in Italy:. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy,intervistato nel corso di, annunciando l'istituzione del liceo del Made in Italy sottolineando che sarà operativo dall'anno scolastico.Urso ha spiegato che nel provvedimento verrà "messo a sistema il sostegno alle filiere strategiche italiane attraverso un fondo sovrano che servirà a canalizzare anche gli interventi finanziari dei fondi pensione, del sistema assicurativo italiano, quindi di altri attori pubblici e privati".Nel provvedimento, ha spiegato ancora il ministro, "ci saranno interventi per la semplificazione amministrativa, soprattutto per l'approvvigionamento delle materie prime per le nostre filiere produttive, per la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale".Dopo il provvedimento sulUrso ha anticipato che prossimo obiettivo del suo Ministero sarà portare in Consiglio dei ministri anchche è nella faseNei giorni scorsi, il Ministro aveva fatto cenno anche alla crescita del- ha aggiunto -