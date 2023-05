SIOS23 Summer: INSIEME, al via la partnership tra SACE e StartupItalia

(Teleborsa) -, dal 2015 il più grande evento italiano dedicato all’innovazione che ogni anno fa tappa in diverse città d’Italia per raccontare l’evoluzione dell’intera filiera, sbarca per la prima volta ainsieme aIl Gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dalsarà, infatti, main sponsor con l’del, che vedrà protagonisti tutti gli attori dell’ecosistema dell’innovazione, dalle startup alle PMI innovative, dalle istituzioni al mondo della formazione.“Da sempre SIOS costituisce il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono partecipare in prima persona alla crescita del nostro Paese. Siamo orgogliosi di approdare per la prima volta con un nostro evento nella Capitale e doppiamente felici di farlo accompagnati da SACE, sponsor principale con il quale abbiamo il piacere di collaborare per la prima volta, per dare ancora più voce ai protagonisti dell’innovazione in Italia. Con SACE, da sempre punto di riferimento per la crescita delle imprese in Italia e nel mondo, l’appello a imprenditori, startup e PMI nel creare innovazione si fa sempre più forte” affermaCEO di StartupItalia.L'evento si terrà ile si svilupperà attorno ai quattro filoni tematici della sostenibilità, delle persone, dell’innovazione e delle PMI, raccontando l’evoluzione die imprese nel nostro Paese non solo a livello finanziario, ma come frutto delle connessioni con un territorio da preservare e salvaguardare. Si susseguirannodi realtà impegnate in processi improntati alla sostenibilità ambientale e sociale, che ricadono sia nella sfera della salvaguardia e della riqualificazione ecologica sia nella cosiddetta “people care”, ovvero l’attenzione al capitale umano per costruire insiemeseguendoe per unire gli sforzi di grandi e piccoli al fine di progettare insieme il futuro. L’obiettivo è abbattere le barriere che a volte ancora dividono distretti, industrie, campanili e promuovere una filosofia improntata al dialogo e alla connessione autentica, grazie all’impegno di tutti gli attori delle diverse filiere.“Siamo felici di partecipare alla prossima edizione del SIOS, l’appuntamento più importante per il mondo delle startup e delle PMI innovative, una platea di oltre 15.000 imprese che come SACE vogliamo supportare nella crescita in Italia e nel mondo”, ha dichiaratoAmministratore Delegato di SACE. “E’ nostra intenzione ascoltare le reali esigenze di una comunità che sta scrivendo il futuro del nostro Paese e, in linea con i valori e gli obiettivi del nostro Piano Industriale INSIEME 2025, costruire insieme alle PMI dei percorsi dedicati di formazione e accompagnamento”.“Fare Open Innovation per un Ateneo significa aprirsi integralmente, ascoltare, proporre e mettere a sistema idee, spunti, visioni, realtà e persone che possono arricchire la nostra missione formativa di formare i ceti dirigenti del futuro. È esattamente con questo spirito che Luiss è lieta di ospitare la prima edizione romana del SIOS, una occasione per integrare e valorizzare le componenti dell’ecosistema della nostra Università che studiano, ricercano, producono e diffondono innovazione ogni giorno con un approccio interdisciplinare, internazionale e inclusivo” ha aggiuntoDirettore Generale della Luiss Guido Carli.Ildi SIOS23 Summer: INSIEME, in linea con gli obiettivi di SACE, sarà orientato, nel concreto, alle opportunità dicostruttiva tra i diversi attori dell', quali startup, PMI, grandi aziende e istituzioni, e agli esempi virtuosi delle realtà che già operano in contesti di collaborazione o sui mercati internazionali. Il teatro dell’evento, l’Università Luiss Guido Carli, restituirà a StartupItalia e SACE un pubblico di studenti, nonché di futuri imprenditori, innovatori e startup, per trarre informazioni, spunti e riflessioni essenziali per tracciare la giusta direzione e dare vita a un ecosistema sempre più rispondente a logiche di business e di sostenibilità sociale.