Federalimentare Giovani, Auricchio: "L'86,4% degli Italiani ha fiducia nell'industria alimentare"

(Teleborsa) - "Il primo Rapporto Federalimentare-Censis è stato sviluppato ponendosi l'obiettivo di esplicitare il valore economico e sociale dell'industria alimentare italiana. L'analisi, quindi, non si è limitata a sottolineare la rilevanza dei numeri dell'industria della trasformazione, ma ha analizzato anche altre dimensioni". È quanto ha dichiarato, in merito al, presentato alla Camera dei Deputati."In particolare, – commenta– è emerso che l'86,4% degli italiani ha fiducia nell'industria alimentare ed è stata posta l'attenzione sull'interesse del consumatore verso il cibo italiano e sull'affidabilità che egli ripone nei grandi marchi, che hanno accompagnato la popolazione lungo la storia del nostro Paese, portando la tradizione culinaria e alimentare italiana ad affermarsi in tutto il mondo. È importante che questo dialogo dell'industria agroalimentare si sviluppi sempre di più anche con la politica, affinché il buon cibo continui ad essere una delle migliori bandiere della nostra tradizione".