Fidia, riunito CdA e finalizzate nomine comitati interni

Fidia

(Teleborsa) -, nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2023, si è riunito per la prima volta in data 12 maggio 2023, sotto la presidenza di Luigi Maniglio.Dopo aver preso atto della nomina da parte dell’Assemblea dia Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di attribuire al medesimo ledi decisione e di spesa necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Il Consiglio ha poi nominato all’unanimità ildel Consiglio, nella persona diIl Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto adnormativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell’organo amministrativo (onorabilità, assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, indipendenza e professionalità).Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato sull’istituzione dei seguenti comitati endoconsiliari - dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza - e sulla nomina dei loro componenti: Comitato per la Remunerazione, composto da Laura Morgagni (Presidente), Roberto Culicchi e Monica Donzelli; Comitato Controllo e Rischi, composto da Laura Morgagni (Presidente), Roberto Culicchi e Monica Donzelli.