Buongiorno dalla Borsa 14 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni industriali

Fidia

, che termina con un calo dello 0,64% sul; al contrario, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 21.197,7 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,14%, terminando le negoziazioni a 38.128,1 punti.conclude in progresso dello 0,61%, archiviando la sessione a 10.350,7 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Senza slancio, che negozia con un +0,14%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,07%;è stabile, riportando un moderato -0,07%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,07% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,04%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,2%, e, dove il valore è 2,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Si attende dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto domani.