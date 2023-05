Ponte sullo Stretto, sì della Camera a fiducia

(Teleborsa) -la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto legge con misure urgenti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Domani è previsto il vL'Aula della Camera, dopo l'ok, ha iniziato la fase dell'esame degli ordini del giorno, in tutto 59. Il Governo, attraverso il sottosegretario Tullio Ferrante, sta esprimendo il parere a questi documenti di indirizzo,Nelle scorse ore, Salvini era tornato a ribadire la necessità di realizzare l'opera. "Sarà doveroso farlo perché gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo. A Dio piacendo, entro l’anno prossimo si parte con i lavori“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,in occasione dell’avvio dei lavori del passante e stazione Av.. "La fiducia a Montecitorio sul cosiddetto Decreto Ponte non risolve i nodi di un'opera dai fortissimi impatti ambientali ed economici: mancano all'appello il Piano Economico Finanziario per dimostrare la redditività e l'utilità del ponte sullo Stretto di Messina oltre che la valutazione di"Oggi il Governo in carica accetta, a scatola chiusa e senza fare alcuna seria verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera, un costo prudenziale del ponte stimato in(fonte Def) il 367% in più di quanto previsto a suo tempo nell'offerta economica (3,9 miliardi di euro) presentata dal GC Eurolink in occasione della gara nel, sottolinea il WWF.