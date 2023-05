Tokyo in rialzo. Deboli le borse cinesi in scia dati macro

Nikkei 225

(Teleborsa) - Seduta positiva per le borse asiatiche, che hanno tratto beneficio dalla tenuta di Wall Street, mentre i dati cinesi sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio sono apparsi un po' deludenti. I dati usciti questo mese sembrano confermare il rallentamento dell'economia in atto, rafforzando l'attesa per un nuovo taglio dei tassi da parte della banca centrale cinese il prossimo mese.In rialzo la Borsa di, con ilche si è portato ai massimi da diciotto mesi e sale dello 0,76%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre il Topix guadagna lo 0,49%. poco sotto i livelli della vigilia(-0,15%).Incerte le borse cinesi, che scontano una congiuntura meno brillante del previsto. La borsa dicede lo 0,36% eperde lo 0,54%. In controtendenzache sale dell'1,3%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, viaggia sui livelli della vigilia(+0,11%); sulla stessa linea le piazze di Singapore e Bangkok che viaggiano a cavallo della parità. Leggermente negativa Jakarta (-0,56%), mentre sale Kuala Lumpur (+0,52%).Sulla parità(-0,15%); poco sotto la parità(-0,41%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,1%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,4%, mentre il rendimento per ilè pari 2,72%.