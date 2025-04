Moderati guadagni alla Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in rialzo la Borsa di, sulla scia della performance positiva di Wall Street, con l'apertura di Donald Trump alla Cina e le rassicurazioni del presidente su Jerome Powell. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponeseche sale dello 0,52%, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,51%.Negativo(-1,07%); come pure, in frazionale calo(-0,23%).Poco sotto la parità(-0,27%); in rialzo(+0,71%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,21%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,28%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,14%.Il rendimento dell'scambia 1,32%, mentre il rendimento per ilè pari 1,66%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,4%).