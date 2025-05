Brillante Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in rialzo per la borsa di, seguendo la performance positiva di Wall Street, la vigilia, sull’ottimismo per il primo accordo raggiunto sul commercio tra l’amministrazione Trump e il Regno Unito.L'indice giapponesechiude in deciso rialzo (+1,56%), proseguendo la serie positiva iniziata il 25 del mese scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 9.900 punti.Pressoché invariato(+0,01%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia(+0,2%).In rosso(-1,21%); consolida i livelli della vigilia(-0,13%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%.Il rendimento dell'è pari 1,36%, mentre il rendimento delscambia 1,64%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 3,5%)01:50: Partite correnti (preced. 4.061 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,4%)01:50: PIL, trimestrale (preced. 0,6%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,1%; preced. 2,3%).