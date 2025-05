Borse asiatiche in rialzo con focus su colloqui per dazi. Chiusi i listini cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che la ha dichiarato di stare. Tuttavia, la posizione della più grande economia asiatica è netta: "La posizione della Cina è coerente: se dobbiamo combattere, combatteremo fino alla fine; se dobbiamo parlare, la porta è aperta", ha detto un portavoce del Ministero del Commercio cinese. Iper la festività del Labor Day.Ila marzo è leggermente salito al 2,5%. La Banca del Giappone ha mantenuto invariato il suo tasso di riferimento nella decisione di giovedì e ha ridotto le sue previsioni di crescita a causa dei dazi. Il tasso diè aumentato del 2,1% su base annua ad aprile, allo stesso ritmo del mese precedente.Segno più per il listino di, con ilin aumento dell'1,03%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso.Ottima la prestazione di(+1,7%); con analoga direzione, leggermente positivo(+0,21%). In frazionale progresso(+0,51%); come pure, buona la prestazione di(+0,99%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%.Il rendimento dell'è pari 1,27%, mentre il rendimento delscambia 1,63%.