Tokyo in rosso, sale il resto dell'Asia. Continua a correre CATL

(Teleborsa) -, nonostante Wall Street abbia interrotto la sua serie positiva di sei giorni. Le azioni del più grande produttore mondiale di batterie, Contemporary Amperex Technology (), hanno continuato a salire un giorno dopo il debutto a Hong Kong, con gli investitori ottimisti sulle prospettive del gigante delle batterie nel contesto della crescita del mercato dei veicoli elettrici.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,56%, dopo che i dati hanno mostrato che il paese ha registrato un inaspettato deficit commerciale ad aprile; al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.300 punti (+0,50%), mentre Shanghai sale dello 0,17%.In frazionale progresso(+0,66%); sulla stessa linea, in rialzo(+1,03%). Sale(+0,87%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,48%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,52%, mentre il rendimento delscambia 1,67%.