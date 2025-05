Borse Asia-Pacifico chiudono dimesse. Tokyo ferma per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, almeno le poche borse che oggi sono rimaste aperte, essendo questa giornata caratterizzata da diverse festività nazionali (Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Giappone).La mancanza di novità sul fronte delle trattative sul commercio USA-Cina, così come i risultati deludenti annunciati dalla finanziaria australiana Westpac hanno depresso il sentiment dei mercati rimasti operativi. E cosìha chiuso in rosso (-0,79%).Migliore tenuta per la piazza di Mumbai (+0,47%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,05%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,33%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,32%.