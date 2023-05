Musk critica la Fed: "troppo lenta" ad abbassare i tassi di interesse

Tesla

(Teleborsa) - Il numero uno di, ha criticato la, accusata di essere “troppo lenta” ad abbassare i tassi di interesse Usa. Musk in particolare ha dichiarato in un'intervista a Cnbc di essere “preoccupato che il modo in cui la Fed agisce è troppo lento e lo sarà anche nei prossimi mesi”. “I dati sono alquanto”, ha aggiunto prevedendo che il prossimo anno sarà difficile per Tesla e altre società, poiché “icosì alti pesano sul bilancio dei consumatori”.Musk ha preso posizione anche sulloL'imprenditore ha infatti chiamato in causa le persone che lavorano da casa, dicendo che è un affronto a coloro che devono presentarsi sul posto di lavoro. In altre parole, accendere il propriodi lavoro da una postazione “ casalinga” ridurrebbe la produttività, inviando un segnale sbagliato aidi lavoro che non hanno questa possibilità. “Le persone che costruiscono le auto, che fanno manutenzione alleche costruiscono case, che riparano le case, che producono cibo, che producono tutte le cose che la gente consuma. È sbagliato pensare che, sì, loro devono andare a lavorare, ma tu no”, ha dichiarato Musk. “Non è solo una questione dicredo che sia moralmente sbagliato”, ha aggiunto.Musk è noto da tempo per essere un forte sostenitore delle politiche di rientro inla scorsa estate, ad esempio, ha lanciato un ultimatum ai dipendenti di Tesla, imponendo loro di trascorrere un minimo di 40 ore in ufficio a settimana.Infine, Elon Musk ha parlato anche dei progetti di Tesla per i suoi 20 anni di attività confermando la volontà di fareuna novità per la casa automobilistica che non è stata mai protagonista difinora ma ha puntato tutto sultra i suoi fan per commercializzare i suoi veicoli, ed ha costruito la fortuna del marchio senza passare dalla la pubblicità tradizionale in televisione, alla radio, sui giornali o sulle riviste.Alla Cnbc, Musk ha chiarito che il pagamento deglipotrebbe essere un modo per espandersi al di là della base di utenti esistente, man mano che l’azienda cresce. “Vale la penae vedremo quanto è efficace”, ha detto. “Ho accettato solo ora, quindi non si tratta di unacompletamente formata”, ha poi chiarito.