BT Group, annunciati 55mila licenziamenti entro il 2030

(Teleborsa) -si prepara a un, proprio come recentemente annunciato da, ma più profondo di quanto fatto dalla società di telefonia mobile. Un piano di licenziamenti che è frutto, da un lato, della, dall'altro, dei, che è stata penalizzata alla Borsa di Londra con una perdita sino all'8%.Il piano di ridimensionamento del personale riguardaassunti dall'azienda britannica, da realizzare entro il 2028-2030. Vodafone ne aveva annunciati solo 11mila, pari al 10% dlela forza lavoro, per un recupero di efficienza.con undi sterline, inferiore agli 1,9 miliardi attesi, mentre l'utile netto è salito a 1,9 miliardi di sterline, dopo aver beneficiato di maxi deduzioni fiscali per la vendita di BT Sport, che hanno portato l'aliquota fiscale effettiva attorno al 10% dal 35% del 2022. I ricavi poi sono scesi dell'1% a 20,7 miliardi di sterline.di sterline per effetto degli, che andrà a sostituire la vecchia rete in rame, portando la banda ultralarga in 25 milioni di case entro il 2026."Entro la fine del decennio BT Group si baserà su una forza lavoro molto più piccola e su una base di costi significativamente ridotta. Il nuovo Bt Group sarà un'azienda più snella con un futuro migliore", ha affermato il, ricordando che "negli ultimi quattro anni il gruppo si è attenuto strettamente ad una strategia che funziona" e che, che ha prodotto 1,2 miliardi di risparmi negli ultimi tre anni dal aprile 2000.