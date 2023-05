easyJet, semestrale in perdita. Entra nell'estate "con fiducia"

easyJet

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo britannica, ha registratoin aumento dell'80% a 2.689 milioni di sterline nella, principalmente a causa della forza dei prezzi, dell'aumento della capacità di volo, dei fattori di carico migliorati e dei prodotti accessori che continuano a fornire entrate incrementali. Isono aumentati del 52% a 3.100 milioni di sterline, principalmente a causa dell'aumento della capacità di volo, dell'aumento significativo dei costi del carburante e delle pressioni inflazionistiche a livello di settoreLadi è di 415 milioni di sterline (primo semestre dell'anno fiscale 2022: 557 milioni di sterline)."Il network ottimizzato di easyJet, combinato con la forte domanda di voli e vacanze, le maggiori capacità di guadagno e la resilienza operativa, ci consentono di- ha commentato il- Una recente ricerca ha dimostrato che il viaggio è la priorità numero uno per la spesa discrezionale delle famiglie con i clienti che salvaguardano le loro vacanze e optando sempre più per compagnie aeree e marchi a basso costo che offrono un grande valore".prevede di realizzare profitti per l'intero anno di oltre 80 milioni di sterline mentre continua la sua rapida crescita nel Regno Unito parallelamente al suo ingresso nel mercato europeo dei pacchetti turistici - ha aggiunto - Dall'estate inizierà a vendere vacanze in, che saranno le prime di un numero di nuovi mercati europei pianificati".