Italia-Arabia Saudita, colloquio Urso-Al-Falih: fondo saudita pronto a più investimenti

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,ha avuto un colloquio in videocollegamento con il Ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita,, in cui sono stati esaminati itra i due Paesi per rafforzare le già solideNel corso dell’incontro, che faceva seguito a precise indicazioni del Re saudita e del Presidente del Consiglio italiano, il ministro Al-falih si è detto disponibile a favorire un reciproco scambio di visite, sia a livello governativo, sia a livello imprenditoriale e ha sottolineato che il Fondo sovrano saudita è pronto ad investire ulteriormente in Italia anche in settori finora non coinvolti.Il ministro Urso, in quest’ottica ha annunciato la prossima creazione, all’interno dellaattesa in Consiglio dei ministri la prossima settimana, di unin grado di supportare il finanziamento delle imprese, auspicando un coinvolgimento e possibili interventi da parte anche di fondi stranieri come il Fondo sovrano saudita. Parallelamente Urso ha illustrato le azioni messe in campo dal Mimit per favorire l’attrazione dicon la creazione di uno sportello creato per facilitare e accompagnare le imprese che vogliono investire in Italia e ha indicato i settori più promettenti in cui rafforzare la cooperazione industriale e finanziaria bilaterale.Oltre alle eccellenze del Made in Italy, dalla moda all’agroalimentare all’arredo, Urso ha indicato anche la farmaceutica, la nautica e la manifattura avanzata. Esaminate anche le possibili modalità disullacon le imprese italiane all’avanguardia nella progettazione e la realizzazione di soluzioni energetiche green. Grande intesa è emersa in particolare sullo sviluppo dell’idrogeno (green e blu) sul quale l’Arabia sta lavorando intensamente. Urso ha anche proposto maggiori sinergie train Africa, continente giudicato strategico per entrambe le economie.Al termine del colloquio il ministro Saudita ha invitato il ministro Urso a compiere unain Arabia Saudita entro la fine dell’anno. Ma prima di allora unadi imprese saudite guidata dallo stesso ministro Al-Falih è attesa a settembre in Italia. In preparazione di questo appuntamento il ministro saudita ha annunciato la volontà di inviare a Roma presso il Mimit unaper approfondire la reciproca conoscenza.