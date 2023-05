Nasce CDP Real Asset. Scotti: "Obiettivo è attrarre investimenti sostenibili sul territorio"

(Teleborsa) -, che poggia su: sviluppo dell'abitare sociale, riqualificazione di immobili pubblici, settore turistico e infrastrutture. Il piano strategico poggia su investimenti che rispettano i principi ESG e sul ruolo di CDP come catalizzatore di risorse italiane ed europee."Le finalità sono quelle di, per seguire quelli che sono i nostri principi di partenza, che sono stati quelli di operaredegli immobili pubblici, per proseguire sul settore del turismo e delle infrastrutture", spiega, Amministratore delegato di CDP Real Asset."Isaranno quelli dicon un rispetto dei criteri di ESG e, ovviamente, di essere ilnazionali ed internazionali che vorranno investire sul territorio italiano"."Gli alloggi per, sono unadell'abitare sociale: social, senior e student. Oggi è un tema di enorme attualità, - sottolinea il manager - noi lo stiamo seguendo sin dalla costituzione del nostro primo fondo nel 2010. Il secondo fondo che è nato recentemente, il, avrà come obiettivo principale proprio gli studentati e la"."Abbiamo fatto unapresenti sul mercato, perché noi operiamo con una logica di fondo di fondi. Abbiamo ricevuto delle proposte da cui emerge che c'è un programma per poter, che verranno concentrati, non soltanto a Milano, ma anche nelle città che rappresentano l'eccellenza universitaria"."Anche gli interventi dedicati alnon escludono nessun tipo di commercializzazione degli edifici. Il settore noi lo stiamo guardando sia per quello che riguarda il comparto vacanza, che il comparto città. Non ragioniamo tanto in una logica di comparto, ma ragioniamo secondo iche ci poniamo, il primo è, perché ancorché abbiamo una domanda molto forte di turismo, c'è ancora spazio per migliorare la qualità dell'offerta degli immobili. Il secondo obiettivo è quello diche operano sul nostro territorio".